पत्नीला शिक्षा देण्यासाठी बाईकला बांधून फरफटलं; नंतर तिच्या अंगावर उभं राहून...; क्रूरतेची हद्द पार करणारा VIDEO

राजस्थानमध्ये (Rajasthan) पतीने पत्नीला दुचाकीला बांधून फरफटत नेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत पती महिलेला जमिनीवर फरफटत असताना ती मदतीसाठी याचना करत असल्याचं दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नागौर जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे.

पतीने क्रूरतेची हद्द गाठली आहे. याचं कारण तिला जमिनीवर फरफटल्यानंतर वेदनेने विव्हळत असताना पती दुचाकीवरुन उतरल्यानंतर तिच्या अंगावर उभा राहतो. यावेळी ती जखमी अवस्थेत खाली पडलेली असते. गेल्या काही सेकंदात जे काही होतं, त्यामुळे तिला मानसिक धक्काक बसलेला असतो. यादरम्यान ती सतत मदत मागत असते.

संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद कऱण्यात आली असून 40 सेकंदाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यातून महिलांवर कितपत अत्याचार होतात हेदेखील समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे यावेळी घटनास्थळी तीन लोक उपस्थित होते, ज्यामध्ये एक महिला होती. पण एकहीजण मदतीसाठी पुढे आला नाही. याउलट ते कॅमेऱ्यात घटना कैद करत होते.

हा व्हिडीओ भारतीय महिलांना दररोज सामोरं जाव लागणाऱ्या हिंसाचाराला अधोरेखित करत आहे. कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील एका डॉक्टरचा बलात्कार आणि खून करण्यात आल्यानंतर आता ही घटना उघडकीस आली आहे.

Rajasthan, India:

Prema Ram Meghwal was reported to have tied his wife Sumitra's leg to a motorcycle and subsequently dragged her for several kilometers. The couple had been married for a duration of six months.

No passerby dares to help the helpless woman!#Rajasthan… pic.twitter.com/XcYWRF6kIh

