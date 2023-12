आधी कारने उडवलं नंतर अंगावर घातली गाडी; तरुणीचा मृत्यू, नाईट क्लबच्या बाहेरील राडा CCTV त कैद

जयपूरमध्ये एका तरुणीचा कारने चिरडल्यामुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मंगळवारी रात्री हा प्रकार घडला. नाईटक्लबच्या बाहेर सुरु असलेल्या भांडणादम्यान चालकाने कारसमोर उभ्या राहिलेल्या दोघांना उडवलं आणि त्यांच्या अंगावरुन गेला. हा सगळा प्रकार नाईटक्लबच्या बाहेर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. दरम्यान दोघांना कारने चिरडल्यानंतर चालकाने तेथून पळ काढला. हिट अँड रन प्रकरणात तरुणीचा मृत्यू झाला असून तरुण जखमी झाला आहे.

उमा असं मृत झालेल्या तरुणीचं नाव आहे. ती मूळची मध्य प्रदेशची असून जयपूरमध्ये राहत होती. ती इव्हेंट मॅनेजमेंटचं काम करायची.

मंगळवारी रात्री ती आपल्या मित्रांसह नाईटक्लबमधून बाहेर आली असता वाद झाला. बाहेर उभ्या दांपत्यासह त्यांचा शाब्दिक वाद झाला. सीसीटीव्हीत कारच्या बाहेर उभे राहून उमा आणि तिचा मित्र भांडताना दिसत आहेत. यावेळी कारमध्ये बसलेलं दांपत्य तेथून निघण्याचा प्रयत्न करत होतं. याचवेळी एक तरुण कारसमोर जाऊन उभा राहतो. तर उमाचा हात एकाने पकडला होता. तो तिला रोखण्याचा प्रयत्न करत होता.

Yesterday, a disturbing incident unfolded in Jaipur's well-known Malviya Nagar area, where a car deliberately caused the death of a girl and inflicted injuries on a boy.

The alleged perpetrator, Mangesh Arora is currently absconding.

