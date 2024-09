Farm Laws: 'ते पक्षाचं नव्हे तर तिचं मत', भाजपाने फटकारल्यानंतर अखेर कंगना झाली व्यक्त, 'मी आता अभिनेत्री....'

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार कंगना रणौतने (Kangna Ranaut) शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर रद्द करण्यात आलेले तिन्ही कृषी कायदे (Farm Laws) पुन्हा आणले जावेत असं विधान करत वादाला तोंड फोडलं होतं. यानंतर कंगना रणौतवर सर्व स्तरातून टीका झाली होती. भाजपाने कंगनाच्या विधानावर नाराजी जाहीर केली होती. यानंतर आता कंगना रणौत त्यावर व्यक्त झाली असून जाहीर माफी मागितली आहे. मी माझे शब्द मागे घेते असं तिने म्हटलं आहे. कंगनाने एक्सवर माफी मागणारा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

मंगळवारी भाजपाने कंगना रणौतच्या विधानापासून फारकत घेतली आणि कंगना पक्षाच्या वतीने अशी विधानं करण्यास अधिकृत व्यक्ती नसल्याचं सांगितलं होतं. पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी कंगनाचं विधान हे तिचं वैयक्तिक मत असल्याचं म्हटलं होतं. व्हिडीओ मेसेजमध्ये ते म्हणाले की, "कंगना राणौतला भाजपच्या वतीने असे विधान करण्याचा अधिकार नाही आणि ते कृषी कायद्यांवर भाजपाचं मत दर्शवत नाही".

पक्षाने फटकारल्यानंतर कंगना रणौतने जाहीर माफी मागितली आहे. माझ्या विधानाने अनेकजण दुखावले असल्याचं ती म्हणाली आहे. "कृषी कायद्यांबद्दल माझे मत वैयक्तिक आहेत आणि ते त्या विधेयकांवरील पक्षाच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत," असं तिने सांगितलं.

#WATCH | BJP leader Gaurav Bhatia says, "On the social media platforms, BJP MP Kangana Ranaut's statement on the farm bills that was withdrawn by central govt, is going viral. I want to make it clear that this statement is a personal statement of her. Kangana Ranaut is not… pic.twitter.com/hZmJ8j7Qf8

— ANI (@ANI) September 24, 2024