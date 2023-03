Adani Hindenburg Case: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, SEBI ला आदेश

Adani Hindenburg Case: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात (Hindenburg Report on Adani) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सेबीला (SEBI) चौकशीचा आदेश दिला आहे. सेबीच्या नियमांचं उल्लंघन झालं का? तसंच स्टॉकच्या किंमतींमध्ये (Stock Price) फेरफार केला आहे का? याची सेबीकडून चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सेबी आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत असून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकूण सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली असून यामधअये एएम सप्रे यांच्यासह ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवदत्त, केव्ही कामत, एन नीलेकणी, सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे.

The #SupremeCourt on Thursday directed the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to complete the investigation of the Adani-Hindenburg issue within a period of two months and file a status report before the Court

Read more: https://t.co/CbnhtAzauO#Adani #HindenburgReport pic.twitter.com/zBuu1X7Ahr

— Live Law (@LiveLawIndia) March 2, 2023