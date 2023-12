केरळमध्ये हरवले AirPods;सोशल मीडियात लिहिली पोस्ट, साऊथ गोव्यात झाले ट्रेस

AirPods lost & Traced: आपण दूरवरच्या प्रवासात एकावेळी अनेक गोष्टी घेऊन जातो आणि त्यातले काहीतरी विसरतो. अशावेळी ती वस्तू परत सापडणे खूप कठीण असते. पण सध्या बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे वस्तू चोरणेदेखील कठीण झाले आहे. नुकत्याच एका घटनेतून हे समोर आले आहे. केरळमध्ये एका इसमाचे नवीन एअरपॉड्स हरवले. ते तिथेच कुठेतरी आजुबाजूला असण्याची शक्यता होती. पण ते थेट दक्षिण गोव्यातील एका ठिकाणी सापडले. इतक्या दूरवर हे एअरपॉड्स कसे गेले? कसे सापडले? यामागे एक रंजक कहाणी आहे. केरळमधील राष्ट्रीय उद्यानात प्रवास करताना एका इसमाचे एअरपॉड्स हरवले. त्यानंतर पुढच्या दोन मिनिटांत त्याने एअरपॉड्स चोरीला गेल्याची पोस्ट शेअर केली. @niquotein नावाच्या यूजरने एक्स म्हणजेच आधीच्या ट्विटरवर स्टोरी शेअर केली.

आपले हरवलेले AirPods शोधण्यासाठी त्याने इंटरनेटवर मदत मागितली. ज्या व्यक्तीने माझे एअरपॉड्स चोरले आहेत, तो दोन दिवसांपासून दक्षिण गोव्यात आहे. त्याने अचूक पत्त्याचा स्क्रीनशॉट देखील शेअर केला आणि लोकांना तो व्यक्ती त्या भागात असल्यास AirPods घेण्यास सांगितले.

'अलीकडेच केरळमध्ये माझे नवीन एअरपॉड चोरीला गेले. चोरी करणारा बदमाश एअरपॉड्ससोबत घेऊन प्रवास करत आहे, अशी पोस्ट त्याने केली. ती व्यक्ती आता दोन दिवस दक्षिण गोव्यात आहे. त्यामुळे एअरपॉड्स तिथे असावेत असा माझा अंदाज आहे. डॉ. अल्वारो डी लोयोला फुर्ताडो रोड, सालसेट, दक्षिण गोव्याच्या आसपास कोणी राहतो का? असा प्रश्न त्याने ट्विटरवर विचारला.

i recently lost my new airpods in kerala and this bitch ass person is travelling with it. the person is in south goa rn since 2 days, so i’m guessing they live there. does anyone here live around dr. alvaro de loyola furtado road, salcete, south goa? rt for reach, etc. pic.twitter.com/ltJyoF0fNZ

— Nikhil (@niquotein) December 21, 2023