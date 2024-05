आनंद महिंद्रा यांना अवाक् करणारा, जंगलातून जाणारा हायवे आहे तरी कुठे? तुम्हालाही सहज करता येईल प्रवास

Anand Mahindra : सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नवनवीन संकल्पानांचं कौतुक कर त त्या संकल्पना देशाला आधुनिकीकरणाच्या वाटेवर नेण्यास नेमकी कशी मदत करत आहे हे आनंद महिंद्रा यांनी कायमच सोप्या शब्दांत सर्वांपुढे मांडलं. आता पुन्हा एकदा आनंद महिंद्रा यांनी त्यांच्या X वरील पोस्टच्या माध्यमातून सर्वांनाच थक्क करणारी दृश्य समोर आणली. जिथं एका राष्ट्रीय महामार्गाचं सुरेख रुप त्यांनी सर्वांसमोर आणलं. महिंद्रा समुहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 चा एक भाग सर्वांचं लक्ष वेधत आहे.

महिंद्रा यांनी शेअर केलेला हा फोटो मध्य प्रदेशातील पेंच व्याघ्रप्रकल्पारून जाणाऱ्या रस्त्याचा असून, दोन फोटोंच्या माध्यमातून या कमाल रस्त्याचे पाहता येत आहे. जिथं एकिकडे गर्द झाडीतून जाणारा रस्ता दिसत आहे. तर, दुसरीकडे त्याच रस्त्याच्या खाली वाघ आणि तत्सम वन्य जीव सावलीत विसावा घेताना, त्या रस्त्याखालून ये- जा करताना दिसत आहेत. या महामार्गाची बांधणीच वन्यजीवांचा येथील वावर लक्षात घेऊन केली आहे आणि त्याचा फायदही होताना दिसत आहे, असंही महिंद्रा यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. (Anand Mahindra share post Featuring Elevated Part Of Nh44 Through Pench Tiger Reserve)

Terrific juxtaposition of pics of the elevated highway, part of NH 44, through the Pench Tiger reserve.

It was constructed to allow unhindered movement of wildlife under the highway.. and this regal beast seems to be taking full advantage of it… pic.twitter.com/CK1eLi5vzu

— anand mahindra (@anandmahindra) May 4, 2024