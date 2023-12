धक्कादायक! कार आणि ट्रकचा भीषण अपघात, 8 जणांचा होरपळून मृत्यू

Bareily Buring Car Accident : बरेली येथे एका रस्ते अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कार आणि ट्रकच्या जोरदार धडकेनंतर दोन्ही वाहनांनी पेट घेतला, त्यानंतर कारमधील सर्व लोक जिवंत जाळले आणि त्यांचा वेदनादायक मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्यात एक मोठा रस्ता अपघात झाला आहे. येथे, नैनिताल महामार्गावर कार आणि ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाल्यानंतर दोन्ही वाहनांना आग लागली, त्यानंतर कारमधील सर्व लोक जिवंत जाळले आणि त्यांचा वेदनादायक मृत्यू झाला. यामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. याला एसएसपींनीही दुजोरा दिला आहे.

(फोटो - प्रातिनिधिक)

घटनास्थळी पोहोचलेले एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान यांनी सांगितले की, सर्व मृतदेह पूर्णपणे जळाले आहेत. फक्त चालक फुरकान याला दुजोरा मिळाला आहे.

बहेरी येथील रामलीला परिसरात राहणारा सुमित गुप्ता हा किराणा दुकानदार आहे. त्याने सांगितले की, नारायणंगला गावातील रहिवासी असिफ हा ग्राहक अनेकदा दुकानात येतो. त्यांनी शनिवारी सकाळी एर्टिगा कार (सीएनजी) मागवली होती. पुतण्या फुरकानला बरेली येथे एका लग्नाला जायचे होते, असे सांगण्यात आले. पूर्व ओळखीमुळे आसिफच्या सांगण्यावरून गाडी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फुरकान आणि इतर जण शनिवारी रात्री बरेलीतील फहम लेन येथे एका लग्नात सहभागी झाले होते. रात्री 10.15 वाजता त्यांनी कार्यक्रमातील काही लोकांना आपण घरी परतत असल्याचे सांगितले. रात्री 11 वाजता भोजीपुरा पोलिस ठाण्यापासून एक किलोमीटर पुढे गेल्यावर कारचे नियंत्रण सुटले.

#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh: Bareilly SSP Ghule Sushil Chandrabhan says, "Near Bhojipura, an accident occurred on the highway... A car collided with a truck. The car got dragged and then caught fire... The car was centrally locked, hence the people inside the car lost their… pic.twitter.com/HtfUUB8bSK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 10, 2023