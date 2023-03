VIDEO VIRAL : 'ही माझी भूमी, मी हिंदीत का बोलू?', रिक्षा चालक- पॅसेंजरचा कडाडून वाद

VIDEO VIRAL : आपण जिथं लहानाचे मोठे होतो, ज्या भूमीत वाढतो, आयुष्याचे नवनवीन टप्पे सर करतो अशा मातृभूमीविषयी आपण कायमच कृतज्ञ असतो. बऱ्याचदा हे प्रेम आणि आदर इतका वाढतो की अनेकजण 'कट्टर' म्हणून अशा व्यक्तींची ओळख सांगतात. इथं या मुद्द्याची चर्चा होण्याचं कारण ठरत आहे सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा एक व्हिडीओ. जिथं मातृभाषेचा मुद्दा बराच चर्चेत आल्याचं पाहायला मिळालं.

व्हिडीओमध्ये बंगळुरुतील एक (Auto driver) रिक्षाचालक मोठमोठ्यानं प्रवासी महिलेशी वाद घालताना दिसत आहे. 'मी कन्नड भाषेत का बोलू?' असा प्रश्न ती महिला प्रवासी रिक्षाचालकाला करत आहे, तर तोसुद्धा ही आमची मातृभूमी आहे आम्ही हिंदीत का बोलू असा प्रतिप्रश्न करत तिच्यावर आगपाखड करताना दिसत आहे. (twitter) ट्विटरच्या माध्यमातून व्हायरल होणाऱ्या या काही सेकंदांच्या व्हिडीओनं अनेक व्ह्यूज मिळवले असून, त्याबाबत प्रचंड चर्चाही होताना दिसत आहेत. (bengaluru Auto driver lashes out at passenger over hindi laguage watch Video)

प्राथमिक माहितीनुसार या रिक्षाचालकानं रिक्षामध्ये बसलेल्या प्रवाशांना कन्नडमधून संवाद साधण्यास सांगितलं. यावरून आम्ही कन्नड भाषेत बोलणार नाही, आम्ही का बोलू कन्नडमध्ये असा प्रश्न त्याला केला. वाद तेव्हा विकोपास गेला जेव्हा रिक्षा चालकानं प्रवासी महिलांना रिक्षातून उतरवलं आणि त्यानं शाब्दिक वार करणं सुरुच ठेवलं.

Both speak English very well. Then why the rift? No need to force any language upon anyone. Everyone should learn a common language like English if not comfortable in regional languages.

