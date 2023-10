'कुत्र्याला लिफ्टमधून न्यायचं नाही', महिला आणि IAS अधिकाऱ्याचा राडा; शाब्दिक चकमकीनंतर तुफान हाणमारी

उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे पुन्हा एकदा पाळीव कुत्र्यावरुन एका उच्चभ्रू सोसायटीत राडा झाला आहे. कुत्र्याला लिफ्टमधून नेण्यावरुन हा वाद झाला. यादरम्यान निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि दांपत्यामध्ये जोरदार भांडण झालं. मारहाणीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत महिला आणि निवृतत अधिकाऱ्यामध्ये हाणामारी होत असल्याचं दिसत आहे.

पत्नीला कानाखाली मारल्याचं कळताच महिलेचा पती तिथे आला आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी आर पी गुप्ता यांना मारहाण केली. घटना सेक्टर 108 स्थित पार्क्स लॉरिएट सोसायटीत (Parx Laureate Society) घडली आहे. दरम्यान, या भांडणानंतर दोन्ही बाजूंनी आपापसात हे प्रकरण मिटवलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला आपल्या पाळीव कुत्र्याला लिफ्टमधून नेत होती. पण निवृत्त आयएएस अधिकारी याचा विरोध करत होते. ते तिला कुत्रा नेण्यापासून रोखत होते. यावरुन दोघांमध्ये लिफ्टजवळच शाब्दिक वाद सुरु झाला होता. यादरम्यान आयएएस अधिकाऱ्याने आपला मोबाईल काढला आणि रेकॉर्डिंग सुरु केली. यामुळे चिडलेल्या महिलेने मोबाईल खेचला आणि फेकून दिला. यामुळे संतापलेल्या अधिकाऱ्याने महिलेच्या कानशिलात लगावली.

यानंतर वाद वाढला आणि हाणामारीच सुरु झाली. महिलेसह तिची मुलगीही या भांडणात सहभागी झाली. काही वेळाने महिलेचा पती आला आणि त्याने निवृत्त अधिकाऱ्याला मारहाण सुरु केली.

Here it is again;

Noida and the dog issue.

You can see clearly, that the lady started to get physical, but the news headline says

"A retired IAS officer slapped a girl in an elevator"

As always women is never wrong as per them even after video proof .. pic.twitter.com/ocHI0kgPZC

— AstroCounselKK (@AstroCounselKK) October 31, 2023