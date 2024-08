'तुम्ही पॉर्न, चाईल्ड पॉर्नोग्राफी...', तुम्हालाही गृह मंत्रालयाकडून पत्र आलंय का? मग आधी करा 'हे' काम

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सायबर सुरक्षेसंदर्भात जागरुक करणाऱ्या एक्स अकाऊंट सायबर दोस्त वरुन एक चेतावणी जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांना एका बनावट पत्रापासून सावध राहण्यास सांगितलं आहे. हे पत्र पाठवत संबंधितांना तुम्ही बाल पोर्नोग्राफी, सायबर पोर्नोग्राफी आणि ग्रूमिंग यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकले असल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला आहे. हे पत्र दिसण्यामध्ये अगदी खऱं वाटत आहे. या बनावट पत्रात Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) आणि त्यांचे सीईओ राजेश कुमार यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

“भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारे जारी केलेल्या पत्रात, प्राप्तकर्त्यावर अनेक आरोप केले जात आहेत आणि पत्राला उत्तर मागितले जात आहे. हे पत्र बनावट आहे,” असं सांगत सायबर दोस्तने जुनी पोस्ट नव्याने शेअर केली आहे. असं कोणतंही पत्र कोणत्याही सरकारी-समर्थित एजन्सीने जारी केलेले नाही. एजन्सीने पहिल्यांदा मे महिन्यात अशा पत्राबाबत इशारा दिला होता.

हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. यामध्ये त्यांनी हे पत्र एजन्सीने पाठवल्याचा दावा केला असून, प्राप्तकर्त्याच्या आयपी अॅड्रेसशी संशयास्पद हालचाली केल्याचं आढळून केलं आहे. आम्ही पडताळणी केली असता बाल पोर्नोग्राफी, पेडोफिलिया, सायबर पोर्नोग्राफी आणि ग्रूमिंग यासारख्या गोष्टीत तुमचा सहभाग आढळल्याचा दावा केला जात आहे.

In a letter purportedly issued by Indian Cyber ​​Crime Coordination Center (I4C), several allegations are being leveled at the recipient & a reply is being sought to the letter

This letter is #fake

No such letter has been issued by any organization under GOI #I4C #MHA pic.twitter.com/wdc7cvZ3fE

— Cyber Dost (@Cyberdost) May 14, 2024