'...मला माफ करा', अखेरच्या भाषणात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड झाले भावूक

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) आज म्हणजेच शुक्रवारी निवृत्त झाले आहेत. आपल्या समारोपाच्या कार्यक्रमात भावना व्यक्त करताना ते भावूक झाले. यावेळी त्यांनी जर आपण कधी कोणाला दुखावलं असेल तर त्यांची माफी मागतो असं म्हटलं.

आपल्या समारोपाच्या भाषणात डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, "या कोर्टामुळे मला रोज चालना मिळत होती. आपण ज्यांना ओळखतही नाही अशा लोकांना यानिमित्ताने भेटण्याची संधी मिळते. मी तुमच्यातील प्रत्येकाचे आभार मानतो. आलेलं प्रत्येक प्रकरण नवीन होतं आणि आधीच्या केसपेक्षा वेगळं होतं. जर मी कोर्टात कधी कोणाला दुखावलं असेल तर मी माफी मागतो. मला माफ करा. इतक्या मोठ्या संख्येने तुम्ही आलात त्याबद्दल मी आभारी आहे," असं सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्यानंतर संजीव खन्ना या पदाचा पदभार स्विकारणार आहेत. सेरेमोनियल बेंचचं नेतृत्व करताना डी वाय चंद्रचूड यांनी समारोपाचं भाषण केलं. सेरेमोनियल बेंच सूचीबद्ध होण्यापूर्वी 'माझ्याकडून शक्य तितक्या प्रकरणांची' सुनावणी करम्याचा प्रयत्न होता असा खुलासा त्यांनी केला.

#WATCH | While addressing his farewell function, Chief Justice of India DY Chandrachud says "...At the time when I took over as the Chief Justice, I found that there were close to 1,500 files which had been stashed up in the cupboard of a registrar. I said this has to… pic.twitter.com/q9axHuEsvj

