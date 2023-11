VIDEO: संतापजनक! मॉलमध्ये वृद्ध व्यक्तीचा तरुणीला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श

Crime News : देशभरात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस आणखी गंभीर होत चालला आहे. महिलांवर अत्याचाऱ्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अगदी उघडपणे माथेफिरुंकडून महिलांवर अत्याचार करण्यात येत असल्याचे अनेकदा समोर आलं आहे. अशातच आता बंगळुरुमध्ये (bengaluru crime) एका जेष्ठ नागरिकांने भर गर्दीत एका महिलेला विनयभंग केला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) होत आहे. एका मॉलमध्ये या माथेफिरुने एका महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला आणि काहीच झालं नसल्याचे दाखत तिथून निघून गेला.

बंगळुरूमधील एका मॉलमधून हा लाजिरवाणा व्हिडिओ समोर आला आहे. वृद्ध व्यक्तीने सर्वांसमोर तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. आरोपीने गजबजलेल्या मॉलमध्ये गेमिंग झोनमध्ये जाणूनबुजून एका महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला होता.

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर (पूर्वीचे ट्वीटर) @HateDetectors नावाच्या पेजने शेअर केला आहे. 'व्हिडिओमध्ये एक पुरुष जाणूनबुजून एका महिलेला मागून स्पर्श करत असल्याचे दिसत आहे. यानंतर ती व्यक्ती तेथून निघून गेली. पीडित महिलेने याला विरोध केला नाही, असे या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. तसेच पोलीस या प्रकरणाचा बंगळुरु पोलीस तपास करत असल्याचेही यामध्ये म्हटलं आहे. एका व्यक्तीने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला आहे. यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्या व्यक्तीने ही घटना लुलू मॉलमध्ये घडल्याचे सांगितले. 'जेव्हा मी या व्यक्तीला विचित्र वागताना पाहिले यानंतर मी त्याचा पाठलाग करताना एक व्हिडिओ बनवला, ज्यामध्ये हा प्रकार रेकॉर्ड करण्यात आला होता. याबाबत मी तिथल्या गार्डकडे तक्रारही केली पण ती व्यक्ती कुठेच दिसली नाही, असे व्हिडीओ काढणाऱ्याने म्हटलं आहे.

The video of a young woman being sexually harassed by an elderly man at a mall in #Bengaluru went viral on social media following which the #BengaluruPolice began a probe.

The video shows the accused man deliberately touching the back of the woman at the games zone in the… pic.twitter.com/eOSf3prNR8

— Hate Detector (@HateDetectors) October 30, 2023