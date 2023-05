Amritsar Blast : अमृतसर मध्यरात्री पुन्हा हादरले; सुवर्ण मंदिराजवळ पाच दिवसांत तिसरा स्फोट

Amritsar Blast : बुधवारी मध्यरात्री पुन्हा एकदा अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराजवळ (Golden Temple) आणखी एक मोठा स्फोट झाल्याने संपूर्ण पंजाबमध्ये (Punjab) खळबळ उडाली आहे. या स्फोटाची तीव्रता कमी होती. या घटनेची माहिती मिळताच पंजाब पोलिसांचे (Punjab Police) सर्व उच्च अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरु केला आहे. मात्र पंजाबमध्ये सुरु असलेल्या स्फोटांच्या मालिकेने पंजाबला हादरवून सोडलं आहे. गेल्या आठवडाभरात अमृतसरमधील (Amritsar) सुवर्ण मंदिराजवळ तीन बॉम्बस्फोट झाले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी या स्फोटांमध्ये दहशतवाद्यांचा हात असल्याच्या गोष्टीला नकार दिला आहे. तसेच या स्फोटाप्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.

पंजाब पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराजवळील श्री गुरु राम दास निवासजवळ मोठा आवाज ऐकू आला आहे. स्फोट इतका जोरदार होता की लोक घाबरले. त्यानंतर याप्रकरणी ऱ्या पाच संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. शांतता भंग करण्याचा या स्फोटामागील हेतू होता. स्फोटासाठी फटाक्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या स्फोटकांचा वापर करण्यात आला होता.

#WATCH | Amritsar: Visuals from outside the building of Shri Guru Ramdas Ji Niwas from where suspects were rounded up in the aftermath of a loud sound, that was heard near the Golden Temple, which, as per the police, could be another explosion.#Punjab pic.twitter.com/CXzms3FdYw

— ANI (@ANI) May 10, 2023