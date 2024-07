जामीन मंजूर, पण सुटका होणार नाही! अरविंद केजरीवाल प्रकरणात मोठी अपडेट

CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या 90 दिवसांपासून अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात आहेत. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी अरविंद केजरीवाल यांची पूर्ण सुटका झाली नाही. कारण सीबीआय प्रकरणात त्यांची सुटका झालेली नाही.

न्यायालय काय म्हणाले?

अरविंद केजरीवाल हे गेल्या 90 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. केजरीवाल हे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यांनी पदावर कायम राहायचं की नाही तो त्यांचा निर्णय आहे. असं देखील कोर्टाने म्हटलं आहे.

#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to CM Arvind Kejriwal in ED matter of Excise Policy case, Advocate Vivek Jain, counsel for Delhi CM Arvind Kejriwal says, "There are very issues of law which the Supreme Court was grappling with. One of the issues was the necessity… pic.twitter.com/Q6EcP1LtJk

— ANI (@ANI) July 12, 2024