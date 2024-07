Video : भीषण! ... अन् पुलावरून धाडकन कोसळली प्रवाशांनी भरलेली बस; जखमींचा आकडा मोठा

Viral Video : एकिकडे उत्तराखंडमध्ये पावसानं अडचणी वाढवल्यामुळं अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवर दरडींचा धोका निर्माण झालेला असतानाच दुसरीकडे याच भागात एका भीषण अपघातानं अनेकांच्याच काळजाचा ठोका चुकवला आहे. सध्या या अपघाताचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

उत्तराखंडच्या हरिद्वार येथे वीआयपी घाट परिसरामध्ये रविवारी सायंकाळी उशिराच्या सुमारास हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात असून, उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद रोडवेजची एक बस पुलाचं रेलिंग तोडून थेट खाली कोसळली आणि या भीषण अपघातामध्ये बसमधून प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवशांना गंभीर दुखापत झाली. बस रेलिंग तोडून कोसळल्यानंतर मोठा आवाज झाला आणि ती जमिनीवर आदळली. ज्यानंतर घाबरलेल्या काही प्रवाशांनी बसच्या खिडकीतून बाहेर येण्याचा प्रयत्न केल्याचं पाहायला मिळालं.

पोलिसांच्या माहितीनुसार सदर अपघातानंतर कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही. ही बस उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथून देहरादूनच्या दिशेनं निघाली होती. त्याचवेळी चालकाचा बसवरील ताबा सुटला आणि बस थेट पुलावरून खाली कोसळली. यादरम्यान प्रवाशांना दुखापत झाली पण, सुदैवानं कोणतीही आणखी अप्रिय घटना मात्र घडली नाही.

#WATCH | Ravi Chauhan, who was travelling in the bus, says, "I boarded in Haridwar and was going to Dehradun. The road was empty but the bus hit the guardrail. At least 20-25 people were on the bus and almost all of them got injured." https://t.co/PICk3tvgiv pic.twitter.com/XXMkJ4zue3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 15, 2024