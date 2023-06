सूनेने लाथ घातल्याने अस्वस्थ झालेल्या सासऱ्याने सकाळी उठल्या उठल्या कुऱ्हाड उचलली अन्...; घरात पाडला रक्ताचा सडा

Crime News: उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) आग्रा (Agra) येथे एका निर्घृण हत्याकांडामुळे (Murder) खळबळ उडाली आहे. सासऱ्यानेच आपल्या सूनेची अत्यंत अमानुष पद्धतीने हत्या केली आहे. सासऱ्याने कुऱ्हाडीने वार करत सुनेचं शीर धडापासून वेगळं केलं. यानंतर आरोपी सासऱ्याने पोलीस स्टेशन गाठलं आणि आत्मसमर्पण केलं. आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर पोलिसांनाही धक्का बसला. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ आरोपीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे घटनास्थळ गाठलं आणि मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, भीतीचं वातावरण आहे.

रघुवीर सिंह असं आरोपी सासऱ्याचं नाव आहे. आरोपीने पोलिसांना सांगतिलं की, त्याला दोन सुना असून त्यांच्यात नेहमी भांडणं होत होती. आपण त्यांची भांडणं सोडवण्यासाठी गेलो असता छोटी सून प्रियंकाने आपल्याला लाथ मारली होती. यानंतर मी फार व्यथित झालो होतो. मला रात्रभर झोपत लागली नाही. याच रागात मी सकाळी उठलो आणि कुऱ्हाड हाती घेत छोट्या सूनेवर हल्ला केला. मी तिच्या मानेवर वार करत तिचं मुंडकं शरिरापासून वेगळं केलं.

Agra, UP | A father-in-law killed his 26-year-old daughter-in-law, allegedly due to some family dispute. While the victim was cooking, the accused attacked her from behind. The accused has been arrested, post mortem of the body being done. Further probe underway: Sonam Kumar, DCP… pic.twitter.com/xw2GIuHxxn

