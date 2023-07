मणिपूरनंतर आणखी एक संतापजनक घटना! बंगालमध्ये महिलेला निर्वस्त्र करुन फिरवलं, गावात काढली धिंड

Woman paraded naked in Bengal: मणिपूरमधील (Manipur) घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट आहे. मणिपूरमध्ये जमावाने महिलांना नग्न करुन त्यांची धिंड काढल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. इतकंच नाही तर महिलेची हत्या कऱण्याआधी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. यानंतर आरोपींविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली जात असून, चौघांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मणिपूरवरुन संताप व्यक्त होत असतानाच पश्चिम बंगालमध्येही (West Bengal) अशीच घटना घडली आहे. बंगालमध्ये महिलेसह हिंसाचार करत निर्वस्त्र फिरवण्यात आलं. हावडा (Howrah) येथील पांचलामधील पंचायत निवडणुकीतील महिला उमेदवाराने तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांना शारिरीक छळ केल्याचा आरोप केला आहे.

ही घटना 8 जुलैची आहे. त्या दिवशी राज्यात पंचायत निवडणुकीसाठी मतदान झालं होतं. महिला उमेदवाराने आरोप केला आहे की, तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी तिला निर्वस्त्र करत संपूर्ण गावात फिरवलं. हावडा जिल्ह्याच्या पांचला परिसरात ही घटना घडली. याप्रकरणी पांचला पोसी, ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Since Mamata Banerjee’s dead conscience has finally surfaced and she is, for a change, feeling ashamed, here is the complaint of Panchla victim, who was stripped naked inside a polling booth (on 8th Jul 2023), by TMC candidate and his henchmen… copy of the FIR, which names the… https://t.co/i0ZheSV42l pic.twitter.com/ivc8IgB3i9

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 21, 2023