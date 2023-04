Bathinda Firing : खळबळजनक! भटिंडा आर्मी कँपमध्ये गोळीबार; चौघांचा मृत्यू

Bathinda Firing : पंजाबमध्ये असणाऱ्या भटिंडा आर्मी कँप येथे बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेमुळं एकच खळबळ माजली आहे. गोळीबाराच्या या घटनेमध्ये लष्कराच्या 4 जवानांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान गोळीबार नेमका कोणी केला याचा शोध अद्यापही सुरु आहे.

Punjab | Four casualties reported in a firing incident in the early hours of the morning around 0435 hours inside Bathinda Military Station today. The Station Quick Reaction Teams were activated and the area was cordoned off and sealed. Search operation in progress: HQ SW Command pic.twitter.com/yTMAjAQAD2

