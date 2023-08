मूर्ती, स्वस्तिक, त्रिशूळ....; ज्ञानवापीत दुसऱ्या दिवशी काय काय सापडलं? वाचा आज काय घडलं?

Gyanvapi ASI Survey: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) परवानगी दिल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीत (Gyanvapi Masjid) पुन्हा एकदा भारतीय पुरातत्व खात्याकडून (ASI) सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. शनिवारी दिवसभर चाललेल्या या सर्वेक्षणात मुस्लीम पक्षकारही सहभागी झाले होते. त्यांचे पाच लोक एएसआयच्या पथकासह उपस्थित होते. पण शुक्रवारी झालेल्या सर्वेक्षणात ते गैरहजर होते. दरम्यान, सर्वेक्षणात या जागी मंदिराच्या खुणा दर्शवणारे काही महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत. येथे मूर्तीचे काही अवशेष सापडले आहेत. पण आम्हाला लवकरच अनेक मूर्ती सापडतील असा विश्वास हिंदू पक्षकारांचे वकील सुधीर त्रिपाठी व्यक्त करत आहेत.

सुधीर त्रिपाठी यांनी मशिदीच्या बाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हे सर्वेक्षण वजूखान्यावर जास्त केंद्रीत असल्याचं म्हटलं आहे. याच ठिकाणी मुस्लीम प्रार्थना करतात. एएसआयचं पथक सकाळीच सर्वेक्षणासाठी दाखल झालं होतं. शनिवारी झालेलं हे सर्वेक्षण संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरु होतं. यानंतर अधिकारी परिसरातून रवाना झाले.



हे सर्वेक्षण रविवारीही कायम सुरु राहणार आहे, जेणेकरुन 17 व्या शतकात खरंच हिंदू मंदिर पाडून ही मशीद उभारण्यात आली होती का याची माहिती मिळेल. एएसआय पथकाने दुपारी आपलं सर्वेक्षण थांबवलं होतं. यानंतर मुस्लिमांनी मशिदीत नमाज पठण केलं. यानंतर दुपारी 2.30 वाजता पुन्हा सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं.

VIDEO | "The ASI team is conducting survey in the central dome of mosque complex, where they have begun imaging and mapping. The ASI team has entered the 'tehkhana' (basement), which is under the possession of Vyas family, but has not entered the other basement," says Subhash… pic.twitter.com/kVluSkowYD

TRENDING NOW news

— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2023