बस डंपरला धडकल्याने मोठा अपघात; 13 प्रवाशांसह बस जळून पूर्णपणे खाक

MP Accident : मध्य प्रदेशात भीषण रस्ते अपघाताची अपघाताची घटना समोर आली आहे. बुधवारी रात्री प्रवाशांनी भरलेली बस डंपरला धडकल्याने हा अपघात झाला आहे. या अपघातामुळे बसला आग लागली आणि 13 प्रवाशांची होरपळून मृत्यू झाला. हा अपघात झाला तेव्हा प्रवासी बस गुनाहून आरोनकडे जात होती. बसमधील प्रवासी संख्या 30 च्या आसपास होती. काही मृतदेह पूर्णपणे जळाले असून, डीएनएद्वारे त्यांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

मध्य प्रदेशातील गुना येथे झालेल्या भीषण रस्ता अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झाला. प्रवाशांनी भरलेली बस डंपरला धडकल्यानंतर बसला आग लागली होती. हा अपघात झाला तेव्हा प्रवासी बस गुना येथून आरोनच्या दिशेने जात होती. घटनास्थळी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक उपस्थित झाले होते. बसमधील जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हा अपघात कसा घडला याबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. खासगी बस आणि डंपर यांच्यात समोरासमोर धडक झाल्याची घटना गुना-आरोन रोडवर घडली. डंपरला धडक दिल्यानंतर बस पलटी होऊन रस्त्यावर उलटली आणि तिने लगेचच पेट घेतला. ही आग एवढी भीषण होती की, अनेक प्रवाशांचा कोळसा झाला. अपघातातील 14 जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

#WATCH | Madhya Pradesh: "...Around 14 people are admitted to the Guna district hospital and 11 people are reportedly dead. Prima facie, a dumper and bus collided on the Guna-Aron route resulting in the bus catching fire. Our priority is to recover the bodies and treatment of the… https://t.co/72rr7pXE7H pic.twitter.com/5KBNvSDecS

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 27, 2023