भारतात चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी किती पैशांची गरज असते? IITian च्या पोस्टवरुन पेटला वाद

भारत असो विदेश प्रत्येक व्यक्ती इथे चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी कमवतात. पण चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी किती पैशांची गरज असते, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. वाढणारी महागाई आणि इतर खर्च याचा ताळमेळ जमवता जमवता सर्वसामान्याचे कंबरड मोडतं. प्रत्येकाला सुखात जगता यावं म्हणून आर्थिक नियोजन करण्यावर भर दिला जातो. सोशल मीडियावरील X (पूर्वीचे ट्विटर) वर अविरल भटनागरने एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात त्याने विचारलं की, भारतात चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी किती पैशांची गरज असते. यानंतर सोशल मीडियावर वाद पेटलाय.

आयआयटी बॉम्बे आणि आयआयएम बंगलोरचे माजी विद्यार्थी, अविरल यांनी आपल्या X वरील प्रोफाईलवर हा प्रश्न टाकला आणि त्यानंतर एकच उत्तरासाठी एकच धुमाकूळ पाहिला मिळतेय. भारतात कुठेही आरामात राहण्यासाठी ₹1.5 लाख मासिक खर्च पुरेसा आहे, असं एका वापरकर्त्याने म्हटलंय. शिवाय परदेशात सुट्ट्यांसारख्या अतिरिक्त लक्झरी तुम्हाला ₹2 लाख प्रति महिन्याची गरज असते. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की असं खर्च अंदाजे ₹4.8 कोटीच्या निधीसह शाश्वतपणे व्यवस्थापित केलं जाऊ शकतं. दरवर्षी 5% सह तुम्ही ते कव्हर करू शकता

1.5L/month is more than enough to live well anywhere in India

If you want more than being in the top 1% and add luxuries like foreign vacations, take it to 2L/month

You can cover this with 5% each year on a ~4.8Cr corpus, the remaining returns compound

More is good, not need

— Aviral Bhatnagar (@aviralbhat) November 23, 2024