PM Modi : महिलांवरील अत्याचारांच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांचा संतप्त सूर, म्हणाले...

Independence Day 2024 PM Modi Speech : भारताच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर आयोजित ध्वजारोहण सोहळ्यात सहभागी झाले होते. पंतप्रधनांच्या हस्ते या ऐतिहासिक वास्तूवर ध्वजारोहण सोहळा पार पडल्यानंतर त्यांनी देशवासियांना संबोधित केलं. विविध मुद्द्यांना यावेळी त्यांनी आपल्या संबोधनपर भाषणादरम्यान अधोरेखित केलं आणि यामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या मुद्द्यावर बोलताना मात्र पंतप्रधनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

एकिकडे महिलांच्या सबलीकरणाची भाषा असतानाच दुसरीकडे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. गुन्हेगारांना शिक्षा होऊन या शिक्षेचीही व्यापक चर्चा झालीच पाहिजे जेणेकरून या प्रवृत्तीच्या नराधमांच्या मनात भीती निर्माण होईल, असं ते संतप्त स्वरात म्हणाले. (PM Modi express anger over atrocities and crime against women)

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...I would like to express my pain once again, from the Red Fort today. As a society, we will have to think seriously about the atrocities against women that are happening - there is outrage against this in the country. I can feel this outrage.… pic.twitter.com/2gQ53VrsGk

— ANI (@ANI) August 15, 2024