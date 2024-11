नववधुला सीट न मिळाल्याने नवऱ्याचे ट्विट, दुसऱ्या दिवशी रेल्वेकडून आलाय 'असा' रिप्लाय!

Railway Reply On Bride Groom News: भारतीय रेल्वेने दररोज कोट्यवधी लोकं प्रवास करत असतात. प्रत्येकाला दरवेळेस नवनवे अनुभव येत असतात. कोणाला चांगला अनुभव येतो तर कधी कोणाला वाईट अनुभव येतो. सध्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात प्रवाशांचे अनुभव क्षणार्धात रेल्वेपर्यंत पोहोचतात. यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रियाही येतात. अलीकडेच असाच एक फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला. ज्यामध्ये लग्न झालेली नवरी सीट न मिळाल्याने खाली बसलेली दिसतेय. यानंतर तिच्या नवऱ्याने रेल्वेला उद्देशून ट्विट केले, ज्याला आता रेल्वेकडूनही रिप्लाय आलाय.

तुम्ही लापता लेडीज सिनेमा पाहिला असेल तर त्यात लाल रंगाच्या शालूमध्ये नववधू रेल्वे प्रवास करताना दिसतात. अशाच प्रकारचा फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. ज्या फोटोत ट्रेनमध्ये नुकतेच लग्न झालेली तरुणी दिसतेय. ती ट्रेनच्या दरवाजाजवळ बसली असून तिच्याजवळ सामान असल्याचेही फोटोमध्ये दिसतंय. या फोटोमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलंय. तसेच यानिमित्ताने भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा, वर्गीय भेदभाव आणि भारतातील विवाहांची स्थिती यावर चर्चा रंगताना दिसत आहेत.

Thank you @AshwiniVaishnaw ji because of you my wife is getting this world class Train facility today.

I will always be indebted to you pic.twitter.com/w9W2WwLK90

— Jitesh (@Chaotic_mind99) November 19, 2024