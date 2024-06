Jammu Kashmir Bus Attack : 'काश्मीरच नव्हे, आता दहशतवाद जम्मूपर्यंत पोहोचलाय, मोदी जी...' संजय राऊतांसह विरोधकांनी साधला निशाणा

Jammu Kashmir Bus Attack : रविवारी जम्मू काश्मीरमध्ये भाविकांच्या बसवर दहशतवाद्यांकडून भ्याड हल्ला (Terrorist Attack) करण्यात आला. दाटीवाटीच्या जंगलांचा आधार घेत लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांनी एका वाहनातून समोर येत रियासी भागात एका बसवर बेछूट गोळीबार केला आणि या हल्ल्यानंतर गंभीररित्या जखमी झालेल्या चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटल्यानं बस दरीत कोसळून 9 जणांचा मृत्यू झाला तर 30 जण गंभीर जखमी झाले.

हल्ला आणि त्यानंतरचा अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाचा होता, की पाहणारेही विचलित झाले. हल्ल्याची माहिती मिळताक्षणी सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत सदर परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवत दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी शोधमोहिम हाती घेतली. (Reasi Bus Accident)

दरम्यान, सदर हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निंदा व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या घटनेनं व्यथित झाल्याची पोस्ट करत मृतांच्या नातेवाईकांबरोबर असल्याच्या सहवेदना व्यक्त केल्या.

इथं पंतप्रधानांचा शपथविथी सुरु असतानाच तिथं निष्पापांचा बळी गेल्याप्रकरणी आणि देशावर असणारं दहशतवादाचं सावट आणखी गडद होत असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळालं. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते, संजय राऊत यांनी x च्या माध्यमातून पोस्ट करत थेट पंतप्रधानांनाच सवाल केल्याचं पाहायला मिळालं.

'आधी काश्मीर खोऱ्या दहशतवादी हल्ले आणि तत्सम घटना घडत होत्या. आता 370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू भागातही दहशतवादी हल्ले होऊ लागले आहेत. आजही जम्मूमध्ये असाच एक हल्ला झाला ज्यामध्ये दहाजणांचा मृत्यू झाला. मोदी शपथ घेत होते आणि जम्मूमध्ये दहशतवादी रक्तरंजित खेळ खेळत होते. आजही काश्मिरी पंडित त्यांच्या घरी परत जाऊ शकत नाहीत. मोदीजी, पंडित घरी कधी परतणार?, असा उद्विग्न सवाल त्यांनी केला.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Search operation by Indian Army is going on in Reasi after a bus was attacked by terrorists in Reasi yesterday

State Disaster Response Force has also reached the spot. 10 people lost their lives and several were injured in the terror attack.

(Visuals… pic.twitter.com/Z72VSCgtda

— ANI (@ANI) June 10, 2024