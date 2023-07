Jammu Kashmir Terrorist Attack : अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला; 2 स्थलांतरित मजुरांवर गोळीबार

Jammu Kashmir Terrorist Attack : गेल्या काही काळापासून ज्या जम्मू काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण वातावरण पाहायला मिळत होतं त्याच जम्मू काश्मीरमध्ये आता पुन्हा एकदा अशांततेचं वादळ आलं आहे. इथं पुन्हा एकदा सैन्य आणि दहशतवादी, कट्टरतावादी संघटनांमध्ये संघर्ष पेटल्याचं पाहायला मिळत आहे. या भागात असणाऱ्या अनंतनागमध्ये मंगळवारी एक दहशतवादी हल्ला झाल्याची माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.

दहशतवाद्यांनी केलेल्या या गोळीबारात दोन स्थलांतरित मजुर जखमी झाले असून, त्यांना स्थानिक रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान, दहशतवादी हल्ल्यानंतर सदरील भागात लष्कर आणि पोलिसांनी शोधमोहिम राबवली. यंदाच्या वर्षी अल्पसंख्यांक आणि स्थलांतरितांवर झालेला हा चौथा हल्ला असल्याची माहिती समोर आली.

#Terrorists fired upon two outside labourers in #Anantnag. Both the injured #civilians have been shifted to hospital, where they are stated to be stable. Area being cordoned off for search #operation. Further details shall follow.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) July 18, 2023