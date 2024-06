'टोल भरावा लागेल', कर्मचाऱ्याचे शब्द ऐकताच जेसीबी चालक संतापला; तिथंच JCB पार्क केला अन्..., पाहा VIDEO

Viral Video: टोलनाक्यावर टोल भरण्यावरुन कर्मचारी आणि वाहन चालकांमध्ये नेहमी वाद होत असतात. कधी टोलवसुलीला विरोध तर कधी नियमांचं पालन न होत असल्याने हे वाद होत असतात. दरम्यान नुकतंच उत्तर प्रदेशातील हापूड येथे टोलनाका जेसीबी चालकाने उद्ध्वस्त केल्याची घटना समोर आली आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर तुम्हालाही आश्चर्याचा धक्क बसेल. टोल कर्मचाऱ्यांनी शूट केलेला व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.

दिल्ली-लखनऊ हायवे राष्ट्रीय महामार्ग 9 च्या पिलखुवा कोतवाली अंतर्गंत येणाऱ्या छिजारसी टोल प्लाझावरुन चाललेल्या जेसीबी चालकाकडे टोल मागणं कर्मचाऱ्यांना फारच महागात पडलं. संतापलेल्या जेसीबी चालकाने टोलनाका पूर्णपणे उद्ध्वस्त करुन टाकला.

मंगळवारी सकाळी ही घटना घडली. 'अरे टोल दे,' असं टोल कर्मचारी ओरडत असल्याचं व्हिडीओत ऐकू येत आहे. यानंतर काही वेळातच बुलडोझर चालक तोडफोड करण्यास सुरुवात करतो. त्याने दोन्ही बूथ उद्ध्वस्त केल्याची माहिती टोल कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. चालक टोलनाक्याची तोडफोड करत असताना टोल कर्मचाऱ्यांनी मोबाईलवर सगळा प्रकार कैद केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

This is Mohammad Sajid Ali's JCB bulldozer from Ghaziabad.

This JCB demolished two booths at the toll plaza, forcing the staff to flee for their lives when asked to pay the toll at Chhijarsi Toll Plaza, Hapur, Uttar Pradesh.

