Fire News : रहिवासी इमारतीला भीषण आग, दुर्घटनेत 14 जणाचा होरपळून मृत्यू

Jharkhand Dhanbad massive fire broke : झारखंडच्या धनबादमध्ये एका रहिवासी इमारतीला भीषण आग लागली. या आगीत 14 जणाचा होरपळून मृत्यू झालाय. मृतांमध्ये 10 महिला आणि 3 मुलांचा समावेश आहे. तर 12 जण जखमी झालेत. इमारतीत आणखी रहिवासी अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. इमारतीत लग्न समारंभ होता. यासाठी अनेक नातेवाईक एकत्र आले होते. मध्यरात्री अचानक आग लागली. अग्निशमन दलाचं विभाग घटनास्थळी दाखल झालं असून बचाव कार्य सुरु आहे.

पीडित महिलेने सांगितले की, आम्ही आमच्या भाचीच्या लग्नाची तयारी करत असताना खोलीत धूर येताना दिसला. माझ्या मेव्हण्याने आम्हाला सांगितले की आग लागली आहे.आम्ही चौथ्या मजल्यावर होतो आणि खाली जाण्याचा प्रयत्न केला पण धुरामुळे गुदमरल्यासारखे वाटले म्हणून आम्ही गच्चीवर गेलो.पोलीस आले आणि आम्हाला वाचवले

Jharkhand | Police personnel deployed outside Dhanbad's Ashirwad Tower Apartment where a massive fire broke out yesterday due to which 14 people lost their lives & 12 were injured. Visuals from the site of the incident pic.twitter.com/wIv4lgwMKD

