Kolkata Doctor Case : सामुहिक बलात्कारानंतर कोलकाता प्रकरणात सगळ्यात विभत्स खुलासा, वडिलांनीच सांगितले...

कोलकाता महिला डॉक्टर प्रकरणाने संपूर्ण देश सुन्न झाला होता. आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये महिला डॉक्टरसोबत बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात आरोपी संजय रॉयला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली जात आहे. पण आता या प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे.

#WATCH | Visuals from RG Kar Medical College and Hospital where a mob enters the campus, vandalised protesting site, vehicles and public property

A protest was being held by the doctors in the campus of RG Kar Medical College and Hospital against the rape-murder of the trainee… pic.twitter.com/yY0bwMj9Zj

TRENDING NOW news

— ANI (@ANI) August 14, 2024