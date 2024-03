'तिसऱ्यांदाही आम्हीच...,' लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच PM मोदींची पहिली प्रतिक्रिया

Narendra Modi on LokSabha: आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी तारखांची घोषणा करण्यात आली आहे. तब्बल 2 महिने निवडणुकीचा कार्यक्रम चालणार आहे. सात टप्प्यात मतदान होणार असून, 19 एप्रिलपासून सुरुवात होईल. 4 जून रोजी निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपा-एनडीए पूर्णपणे तयार असल्याचं म्हटलं आहे. एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यांनी तिसऱ्यांदा पुन्हा आपण सत्तेत येऊ असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

"लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या सणाला सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. भाजपा-एनडीए या निवडणुका लढवण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत. सुशासन आणि सार्वजनिक सेवेच्या आमच्या रेकॉर्डच्या आधारे आम्ही लोकांमध्ये जाऊ. 140 कोटी कुटुंबातील सदस्य आणि 96 कोटी मतदारांचे पूर्ण स्नेह आणि आशीर्वाद आपल्याला सलग तिसऱ्यांदा मिळतील असा मला विश्वास आहे," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

The biggest festival of democracy is here! EC has announced the 2024 Lok Sabha election dates. We, the BJP-NDA, are fully prepared for elections. We are going to the people on the basis of our track record of good governance and service delivery across sectors.…

TRENDING NOW news

— Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2024