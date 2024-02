काल मोदींनी नेहरुंवर केली टीका; आज म्हणाले, 'व्हीलचेअरवरुन येऊन मनमोहन सिंग यांनी..'

Narendra Modi Fairwell Speech On Manmohan Singh: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज राज्यसभेमधून निवृत्त होत असलेल्या सदस्यांना निरोप देणारं भाषण केलं. यावेळेस मोदींनी माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. राज्यसभेमधून निवृत्त होत असलेल्या मनमोहन सिंग यांचं कौतुक करताना पंतप्रधान मोदींनी, 'ते 6 वेळा सभागृहाचे सदस्य राहिले आहेत. त्यांच्याबरोबर वैचारिक मतभेद राहिले, मात्र त्यांचं देशासाठीचं योगदान फारच मोठं आहे,' असं म्हणत माजी पंतप्रधानांना निवृत्तीच्या शुभेच्छा दिल्या.

सेवानिवृत्त होत असलेल्या खासदारांना पंतप्रधान मोदींनी विशेष शुभेच्छा दिल्या. जाणाऱ्या या खासदारांना जुन्या आणि नव्या अशी दोन्ही सभागृहं पाहता आली. तिथं त्यांना काम करता आलं. तसेच ते स्वातंत्र्याच्या अमृत मोहोत्सवाचे साक्षीदार राहिले. कोरोनाच्या कठीण कालावधीमध्ये आपण सर्वांनी एकमेकांना समजून घेतलं. या परिस्थितींनुसार खासदारांनी स्वत:ला संभाळून घेतलं. कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही खासदाराने देशाचं काम थांबवलं नाही, असं म्हणत मोदींनी निवृत्त होणाऱ्या खासदारांचं कौतुक केलं.

निवृत्त होत असलेल्या खासदारांमध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांचाही समावेश आहे. मनमोहन सिंग यांच कौतुक करताना, "डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेकदा संसदेला मार्गदर्शन केलं आहे. जेव्हा जेव्हा संसदेनं दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख होईल तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्या नावाचा नक्कीच उल्लेख केला जाईल. एकदा ते व्हीलचेअरवरुन आले होते. त्यांनी व्हीलचेअरवरुन येऊन एकदा मतदान केलं होतं. ते लोकशाहीला ताकद देण्यासाठी आले होते. मी त्यांच्या दिर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतो आणि ते आम्हाला मार्गदर्शन करत रहावे, अशी इच्छा व्यक्त करतो," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. विशेष म्हणजे कालच संसदेमध्ये पंतप्रधान मोदींनी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये टीका करताना त्यांचा आरक्षणाला विरोध होता असं थेट एक जुनं पत्र वाचून दाखवत म्हटलं होतं.

Prime Minister Narendra Modi speaks in Rajya Sabha during the farewell of retiring members.

He says, "I want to remember Dr Manmohan Singh today, his contribution has been immense...For such a long time, the way he has guided this House & Country, Dr Manmohan Singh will always… pic.twitter.com/NC1e81sNRZ

— ANI (@ANI) February 8, 2024