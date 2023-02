Turkey Earthquake: पाकिस्तानचा नालायकपणा! भूकंपग्रस्त तुर्कीला मदत करणाऱ्या भारताच्या वाटेत आडकाठी

Pakistan Deny Airspace Indian Plane NDRF Team Medical Aid To Earthquake Hit Turkey: पाकिस्तानने (Pakistan) आज (7 फेब्रुवारी 2023) सकाळी भूकंपग्रस्त तुर्कीला मदत (Medical Aid To Earthquake Hit Turkey) घेऊन जाणाऱ्या भारतीय हवाई दलाच्या (Indian Airforce) विमानांना आपल्या हवाई क्षेत्रातून जाण्याची परवानगी नाकारली. आप्तकालीन स्थितीमध्ये अशाप्रकारे भारताने पाठवलेल्या मदतीच्या वाटेत आडकाठी आणण्याचं काम पाकिस्तानने दुसऱ्यांदा केलं आहे. सीएननने दिलेल्या माहितीनुसार तुर्की आणि सीरियामध्ये आलेल्या 7.8 रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर मृतांची संख्या 5 हजारांच्या वर गेली आहे. भूकंपाचं केंद्र तुर्कीच्या अग्नेय दिशेला असलेल्या कहरामनमारसमध्ये होतं. या भूकंपाचे झटके काहिरा शहरापर्यंत जाणवले.

जगभरामधून तुर्कीमध्ये मदत पाठवली जात आहे. अनेक देशांनी आपल्या आप्तकालीन टीम तुर्कीमध्ये मदतीसाठी पाठवल्या आहेत. तुर्कीमधील 24 हजार कर्मचारी बचावकार्य करत असल्याचं येथील प्रशासाने सांगितलं आहे. तुर्कीला शक्य ती मदत करण्यासाचे निर्देश भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आहेत. भारताने आपली एक एनडीआरएफची तुकडी तुर्कीला पाठवली आहे. यामध्ये ढीगाऱ्या खाली अडकलेल्या लोकांना मदत करणारी टीम, मेडिकल टीम तसेच अन्य तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

First Indian C17 flight with more than 50 @NDRFHQ Search & Rescue personnel, specially trained dog squads,drilling machines, relief material, medicines and other necessary utilities & equipment reaches Adana,Türkiye.

Second plane getting ready for departure. @MevlutCavusoglu pic.twitter.com/sSjuRJJrIO

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 7, 2023