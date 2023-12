संसदेबाहेर Video शूटींग, बसने राजस्थानला गेला अन्...; ललित झाने त्या दिवशी नक्की काय काय केलं?

Parliament Security Breach Accused Lalit Mohan Jha: लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान थेट मुख्य सभागृहामध्ये झालेल्या घुसखोरीप्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार ललित झा याने आत्मसमर्पण केलं आहे. गुरुवारी रात्री (14 डिसेंबर रोजी) ललित झा दिल्ली पोलिसांना शरण आला. लोकसभेत आणि संसदेच्या बाहेर काही तरुण तरूणींनी धुराच्या नळकांड्या फोडल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला होता. गोंधळ घालण्याचा हा कट ललित झाच्या नेतृत्वाखाली रचण्यात आला होता. या गोंधळानंतर ललित झा फरार झाला होता. मागील 2 दिवसांपासून पोलीस ललित झाच्या मागावर होते अखेर त्याने आत्मसमर्पण केलं आहे. आज ललितला कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे.

दिल्ली पोलिसांनी ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला ललित झाच्या आत्मसमर्पणासंदर्भात माहिती दिली. संसद घुसखोरी प्रकरणातील आरोपी ललित मोहन झा हा स्वत: पोलिस स्थानकामध्ये आला. त्याची आता चौकशी केली जात आहे, असं दिल्ली पोलिस म्हणाले.



Parliament security breach accused, Lalit Mohan Jha came to the police station on his own. He is being interrogated: Delhi Police

संसदेची सुरक्षा भेदणाऱ्या या तरुणांच्या कृत्याचा व्हिडीओ ललित मोहनने शूट केला आणि तो घटनास्थळावरुन पळून गेला. तो राजस्थानमधील नागौर येथे बसने पोहोचला. तिथे तो त्याच्या 2 मित्रांना भेटला. हे तिघेही रात्री एका हॉटेलमध्ये राहिले होते. पोलीस आपल्या मागावर आहेत याची जाणीव झाल्यानंतर ललित पुन्हा बसने नवी दिल्लीमध्ये आला आणि त्याने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे.

Parliament security breach accused, Lalit Mohan Jha had fled from the spot after making a video of the incident. He reached Nagaur in Rajasthan by bus. There he met his two friends and spent the night in a hotel. When he realized that the police were searching for him, he came to…

— ANI (@ANI) December 14, 2023