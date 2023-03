Delhi BJP Office: '2 ते 303 जागा' म्हणत मोदींनी काँग्रेसला करुन दिली शिख दंगलीची आठवण! म्हणाले, "1984 च्या दंगलींनंतर..."

Modi Reminds Congress Anti Sikh Riots: भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्य कार्यालयाच्या (Delhi BJP Office) विस्ताराचा लोकार्पण सोहळा आज नवी दिल्लीमध्ये पार पडला. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) उपस्थित होते. यावेळेस पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणाआधी या कार्यालयाचं बांधकाम करणाऱ्या सर्व कामगारांची भेट घेतली. यावेळी मोदींबरोबर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी यासारखे मान्यवर उपस्थित होते. या सर्वांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि धार्मिक विधी पार पडल्या.

या कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधानांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं. कार्यालयाचा विस्तार होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन केलं. या सर्व विस्तार आणि प्रगतीचा आत्मा हा कार्यकर्ताचा आहे. हा विस्तार केवळ कार्यालयाचा नसून एका सामान्य कार्यकर्त्याच्या स्वप्नांचा विस्तार आहे. मोदींनी जनसंघाच्या स्थापनेचा उल्लेख केला. जनसंघाची सुरुवात झाली होती तेव्हा दिल्लीमधील अजमेरी गेटजवळ एक छोटं कार्यालय होतं. त्यावेळी देशासाठी मोठी स्वप्नं पाहणारा छोटा पक्ष अशी आमची ओळख होती, असं मोदींनी सांगितलं. आम्ही आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये स्वत:च्या पक्षाची आहुती दिली, असं मोदी म्हणाले. तसेच 2 खासदारांपासून सुरुवात करणारा हा पक्ष आज (2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये) 303 जागांपर्यंत पोहचलेला पक्ष आहे.

आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदींनी, "1984 च्या दंगलींनंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला मोठं बहुमत मिळालं. त्यावेळीचं वातावरण हे भावनिक पार्श्वभूमीमुळे भारावून गेलेलं वातावरण होतं. त्या वादळात आम्ही जवळजवळ संपलो होतो. मात्र आम्ही आशा सोडली नाही. आम्ही तळागाळात जाऊन काम केलं, संघटना मजबूत केली," अशी आठवण सांगितली. घराणेशाहीवरुनही मोदींनी टीका केली. कुटुंबांकडून चालवले जाणारे पक्ष असताना भाजपा हा असा पक्ष आहे जो तरुणांना पुढे जाण्याची संधी देतो. आज भाजपाच्या पाठीशी देशातील मातांचे आणि बहिणींचे आशीर्वाद आहेत. भाजपाची ओळख केवळ जगातील सर्वात मोठा पक्ष अशी नसून भविष्याचा विचार करणारा पक्ष अशी असल्याचंही मोदी म्हणाले.

Across the length and breadth of India, the BJP is the only pan-India political party.

Among the family-run political parties, BJP is a political party which gives opportunities to the youth.

We have the blessings of the women of India.

