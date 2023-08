PM Modi On Manipur: 'मणिपूरमध्ये पुन्हा सूर्य उगवेल...', पंतप्रधान मोदींचं देशाच्या जनतेला आश्वासन!

PM Modi Parliament Speech: विरोधी पक्षाने लोकसभेत आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आज संसदेत मतदान झालं. आवाजी प्रस्तावावर अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) फेटाळला गेला. लोकसभेत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी संबोधित केलं. त्यावेळी त्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत तब्बल 2 तास 14 मिनिटं भाषण केलं. अविश्वास प्रस्तावावरील हे आत्तापर्यंतच सर्वात मोठं भाषण होतं. या भाषणात मोदींनी सुरूवातीला मणिपूर प्रकरणावर (Manipur violence) बोलणं टाळलं. त्यावरून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर मोदींनी मणिपूरच्या विषयावर भाष्य केलं.

विरोधकांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही ते बोलायला तयार आहेत, पण ऐकायला तयार नाहीत. ते खोटे बोलून पळून जातात, असं म्हणत मोदींनी विरोधकांवर निशाणा साधला. मणिपूरवर नुसतीच चर्चा झाली तर गृहमंत्र्यांनी पत्र देखील लिहिलं होतं, पण विरोधकांचा हेतू चर्चेचा नव्हता. त्याच्या पोटात दुखत होतं, असंही मोदी म्हणाले आहेत. गृहमंत्र्यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीचे तपशीलवार वर्णन केलं आहे. मणिपूरमध्ये न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यांच्या बाजूने आणि विरोधाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि हिंसाचाराचा काळ सुरू झाला, असं मोदी म्हणाले.

#WATCH | PM Narendra Modi speaks on Manipur; says, "Both the state and central governments are doing everything possible to ensure that the accused get the strictest punishment. I want to assure the people that peace will be restored in Manipur in the coming time. I want to tell… pic.twitter.com/cgI7RqSWs4

— ANI (@ANI) August 10, 2023