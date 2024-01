आई महिन्याला 5 हजार कमवायची, मुलाने इंटरनेटच्या मदतीने बदलले आयुष्य, संघर्ष वाचून भावूक व्हाल

Trending News In Marathi: जस जसा काळ बदलला आहे तसे करिअरचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. सुरुवातीला चांगला आभ्यास केला तरच चांगली नोकरी मिळायची असं म्हटलं जायचं. मात्र, जस जसा काळ बदलत गेला तसा आभ्यास आणि क्षेत्रही बदलत गेले. आता तुमच्या छंदानुसार तुम्ही करिअरही निवडू शकता. आजच्या घडीला तुमच्या कौशल्याला अधिक मागणी आहे. आता तुम्ही ऑनलाइन एखादी गोष्ट शिकून त्या माध्यमातून शिकूही शकत आहात. आयुष गोयल याचे उत्तम उदाहरण आहे.

आयुष गोयल स्वतः एक अकाउंटेट आणि कॉपीरायटर आहे. ते त्यांच्या ग्राहकांसोबत ऑनलाइन काम करतात आणि त्यांच्या कॉपीरायटिंग स्कीलमुळं चांगली कमाईही करतात. ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून त्याने नेटवर्किंग आणि व्हिजिबिलिटी वाढवली आहे आणि स्वतःचा एक ब्रँड स्थापन केला आहे. ऑनलाइन काम करत असतानाच आयुषने अलीकडेच त्याच्या आईला आरामदायक आयुष्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयुषने ट्विटरवर लिहलं आहे की, अलीकडेच माझ्या आईने 5 हजारांची नोकरी फुल टाइम आई आणि पत्नी बनण्यासाठी सोडली आहे. मला आजही आठवतंय की आम्ही दोघ बाथरुममध्ये जाऊन खूप रडलो होते. कारण तेव्हा माझ्याकडे कॉलेजची फी भरण्यासाठी पैसे नव्हते ट्विटरने माझ्याबरोबरच माझ्या आईचे आयुष्यही बदलले आहे. मी माझ्या 764 मित्रांचा आभारी आहे.

My mum just escaped her 70/month 9-5 to become a full-time mother and wife.

This was her dream.

I still remember when we both cried in the bathroom because we had no money for my college.

Twitter not only changed my life but my mother's as well.

Grateful to my 764 friends pic.twitter.com/YzvsexDXqk

— Ayush Goyal (@AyuushGoyal) May 30, 2023