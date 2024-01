Video: घाटात 3 ट्रकच्या भीषण अपघातात कारचा चेंदामेंदा; ट्रक ब्रिजवरुन खाली पडला, 4 ठार

Tamil Nadu Truck Accident VIDEO: तामिळनाडूमधील एक धक्कादायक अपघात सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. अंगाचा थरकाप उडवणाऱ्या या अपघातामध्ये 4 जणांचा मृ्तूय झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहे. सदर अपघातामध्ये 3 ट्रक आणि एका कारची हायवेवर भरधाव वेगात असताना धडक झाल्याचं सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहे. 24 जानेवारी रोजी तामिळनाडूमधील धर्मपुरी येथील थोपपूर घाटात हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

हायवेवरील सीसीटीव्हीमध्ये हा अपघात कैद झाला आहे. या अपघाताचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे. या अपघातामुळे हायवेवर मोठ्याप्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. एकमेकांना धडकेलेल्या या 4 वाहनांनी पेट घेतल्याने अनेक तास हा हायवे वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता.

धर्मापुरीवरुन सालेमला जाणाऱ्या मार्गिकेवर हा अपघात झाला. एका ट्रेलरच्या चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने हा लांबलचक ट्रक रस्त्यावरुन भरधाव वेगात धावणाऱ्या अनेक गाड्यांना आदळाला. या ट्रेलर चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि ट्रेलर बाजूच्या धावत्या ट्रकवर आदळला. या 2 ट्रकची धडक झालेली असतानाच तिसरा ट्रकही त्यांना येऊन आदळला. याचदरम्यान मागून येणारी कारही या तिन्ही ट्रकच्यामध्ये पूर्णपणे चेपली गेली. हे सारं काही इतक्या वेगाने आणि कमी वेळेत झालं की कोणाला काही कळेच नाही. या अपघाताची भीषणता यावरुनच लक्षात येते की धडक झाल्यानंतर एक ट्रक थेट पुलावरुन खाली कोसळला.

More the reason why we are insisting on the speedy implementation of the Sanctioned elevated highway at Thoppur Ghat section in Dharmapuri.

These are the visuals of today’s accident at Thoppur Ghat.@NHAI_Official @nitin_gadkari pic.twitter.com/l6QHVp4M3i

— Dr.Senthilkumar.S (@DrSenthil_MDRD) January 24, 2024