VIDEO : चेहऱ्यावर लघुशंकेनंतर बेदम मारहाण, बारावीच्या विद्यार्थ्याबरोबर टोळक्याचं अमानुष कृत्य

Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. ज्यामध्ये अल्पवयीन मुलाला काही तरुण मारहाण करताना दिसत आहे. एवढंच नाही तर या टोळक्यातील एका तरुणाने त्या अल्पवयीन मुलाच्या तोंडवार लघुशंका केली. ही संतापजनक घटना उत्तर प्रदेशामधील आहे. पीडित मुलगा हा 12 वीत शिकतो. या पीडित मुलाच्या वडिलांनी पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून एकाला अटक केली आहे. या व्हिडीओमधील नराधमाचं नाव अवि शर्मा, आशिष मलिक, राज आणि मोहित ठाकूर असल्याची माहिती मिळाली आहे. यात आशिष मलिकला पोलिसांनी 13 नोव्हेंबरला गजाआड केलं आहे. (urinate on face and brutal beating inhuman act of gang with 12th student Uttar Pradesh video viral Social media)

सोशल मीडियावर या घटनेचे दोन व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. एका व्हिडीओमध्ये काही तरुण त्या मुलाला मारहाण करताना दिसत आहेत. तर काही जण या घटनेचा व्हिडीओ रेकॉर्ड करताना दिसत आहेत. एक तरुण त्या मुलाच्या पाठीत आणि डोक्यावर मारताना दिसतोय. दुसऱ्या व्हिडीओमध्ये एक तरुण त्या मुलाच्या चेहऱ्यावर लघुशंका करताना दिसत आहे.

Father of the victim claims his son has slipped into depression following the incident. He also alleged police filed FIR under weaker sections. pic.twitter.com/uAVD8yaZ36

पीडित मुलाच्या वडिलांनी घटनेबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले की, दिवाळी दुसऱ्या म्हणजे 13 नोव्हेंबरला तो मावशीकडे मिठाई देण्यासाठी गेला होता. घरी परतत असताना काही तरुणाने त्या अपहरण केलं आणि जंगलात अज्ञातस्थळी त्याला घेऊन गेले. तिथे याला अमानुष प्रकारे मारहाण केली आणि त्याच्या चेहऱ्यावर लघुशंका केली. एवढंच नाही तर त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली. मुलाने घरी येऊन झालेल्या प्रकाराबद्दल कुटुंबियांना सांगितलं. या घटनेनंतर तो मुलाच्या मनावर घात झाला आहे. दरम्यान पीडित मुलाच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार केल्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असा आरोप केला.

मात्र पीडित मुलाच्या वडिलांनी 16 नोव्हेंबरला पुन्हा पोलिसांकडे पाठपुरावा घेतला. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत एका आरोपीला अटक केली. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी त्या पीडिता विद्यार्थ्याचे मित्र आहेत. वण त्यांच्यामध्ये कुठलाही वाद नव्हता असं पीडित मुलाच्या वडिलांनी सांगितलं आहे.

Warning: Disturbing video, abuse

In a shocking incident in UP's Meerut, a man could be seen urinating on the face of a youth held captive by goons at a secluded spot under Medical PS area. The victim could be heard pleading but to no avail. Incident took place on November 13. pic.twitter.com/MlTSEnVzBS

