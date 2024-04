सुप्रीम कोर्टात व्हिस्की पे चर्चा! चंद्रचूड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना वकिलाची अजब कबुली; पिकला एकच हशा

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायलयात मंगळवारी एका सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि एका वकिलामध्ये मजेदार संवाद पाहायला मिळाला. सुनावणीदरम्यान या वकिलाने आधी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची माफी मागितली. त्यानंतर वकिलाने मी व्हिस्कीचा चाहता आहे अशी कबुली नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे दिली. यानंतर न्यायलयात एकच हास्यकल्लोळ उठला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि ज्येष्ठ वकिलातील या संवादाचा व्हिडीओदेखील समोर आला आहे. न्यायालयातील या हलक्याफुलक्या संवादाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

सर्वोच्च न्यायालयात औद्योगिक अल्कोहोलचे नियमन करण्यासाठी कायदे करण्याच्या राज्यांच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर युक्तिवाद करत होते. त्यावेळी हा सगळा प्रकार घडला. वकील दिनेश द्विवेदी आणि सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यात झालेल्या संवादामुळे कोर्टात उपस्थित सर्वजण हसत सुटले.

त्याचं झालं असं की या सुनावणी सुरु असताना वकील दिनेश द्विवेदी यांनी त्यांच्या रंगलेल्या केसांबद्दल खंडपीठाची स्वतःहून माफी मागितली. द्विवेदी यांनी होळीचा उल्लेख करत मला रंगलेल्या केसांसाठी माफ करा अशी विनंती खंडपीठाला केली. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गंमतीने याचा (केसांचा) दारूशी काही संबंध तर नाही ना, असा सवाल केला. मात्र त्यानंतर उत्तर देताना द्विवेदी यांनी त्यांच्या व्हिस्की प्रती असलेल्या प्रेमाची कबुलीच कोर्टात दिली. त्यामुळे सर्वांनाच हसू आवरेनासं झालं.

केसांसाठी मागितली माफी

"माझ्या रंगलेल्या केसांबद्दल मी माफी मागतो. हे होळीमुळे घडलं. तुमच्या आजूबाजूला बरीच मुलं आणि नातवंडे असतील तेव्हा असंच होतं," असं द्विवेदी यांनी सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हसून, "याचा दारूशी काही संबंध नाही ना?" असं विचारलं. सरन्यायाधीशांनी असं म्हणताच कोर्टात उपस्थित लोक हसू लागले. यावर द्विवेदी यांनी हसत उत्तर दिले. मी व्हिस्कीचा चाहता आहे, असे द्विवेदी यांनी म्हटलं आहे.

