Karachi Mosque Attack: दोन वेळच्या जेवणाचे हाल होऊनही पाकिस्तान सुधरेना! दिवसाढवळ्या मशिदीवर चढून हल्ला; VIDEO व्हायरल

Karachi Mosque Attack: भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान (Pakistan) आपल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे सध्या आर्थित गर्तेत अडकला आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या मोठं आर्थिक संकट (Pakistan Economic Crisis) उभं राहिलं असून लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाण्याच्या वस्तूंच्या किंमती प्रचंड वाढल्या असून, अनुदानात मिळणाऱ्या गोष्टींसाठी लोक लांबच्या लांब रांगा लावत आहेत. एकीकडे इतकी गंभीर स्थिता असताना दुसरीकडे काही लोकांनी एक मशिदीवर चढून हल्ला केल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

कराचीमध्ये दिवसाढवळ्या हल्ला करत एका अहमदिया मशिदीची नासधूस करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ 2 जानेवारीचा असल्याचा दावा केला जात आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कराचीमधील हाशू मार्केट येथे कादियानी मशिदीवर कट्टरवाद्यांनी हल्ला केला. या घटनेचा व्हिडीओही समोर आला आहे. यामध्ये कट्टरवादी मशिदीवर चढून तोडफोड करत असल्याचं दिसत आहे. मशिदीची नासधूस करणारे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तानचे (TLP) सदस्य असल्याचा दावा आहे. हे प्रार्थनास्थळ अहमदिया समुदायाचं असल्यानेच त्यावर हल्ला करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.

TLP workers attack Ahmadi Mosque in Karachi. This is the 5th Ahmadi Mosque attacked in the last 3 months. Where is the outrage? Is any Pakistani even bothered? Where is our collective conscience? Shame on everyone who remains silent at this persecution. pic.twitter.com/8iA9uqiXJs

— Kashif N Chaudhry (@KashifMD) February 2, 2023