Video : ...आणि अचानक टीसी लाकड्याचा ठोकळ्यासारखा खाली कोसळला

Trending Video : रेल्वे अपघात (Railway accident), ओव्हरहेड वायर (Overhead wire) तुटल्यामुळे झालेल्या घटना, धावती ट्रेन (train Video) पकडताना झालेले अपघात अगदी परवाची रेल्वे आणि प्लॅटफॉर्ममध्ये (Platform) मुलगी अडकल्याची घटना...सोशल मीडियावर (Social media) अशा घटनांचे अनेक व्हिडिओ (Video) आपण पाहिले आहेत. असाच एक अंगावर शहारा आणणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

या व्हिडिओमध्ये रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्मवर दोन टीसी एकमेकांशी बोलतं आहेत. त्यांनी कधी आयुष्यात कल्पनाही केली नसेल अशी घटना त्यांचासोबत घडते. एका क्षणात होत्याचं नव्हतं होतं. अचानक ओव्हरहेड वायर तुटते आणि ती थेट या दोघांपैकी एका टीसीच्या डोक्याला जाऊन आदळते. यानंतर तो टीसी लाकड्याचा ठोकळ्यासारखा रेल्वे ट्रॅकवर खाली कोसळतो.

ही घटना रेल्वे स्टेशनवरील सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या व्हिडिओ पाहून आपण निशब्द होतो अगदी हृदयाचे ठोके चुकतात इतकं भयंकर ही घटना आहे. (Video Overhead wire falls on TC head then he fell down like a wooden block Viral on social media)

हा व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवरील @Ananth_IRAS नावाच्याअकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं आहे की, ‘एका पक्ष्याने आणलेला केबलचा एक लांब तुकडा OHE वायरला चिटकतो आणि दुसरा टोक खाली उभ्या असणाऱ्या TTE च्या डोक्याला चिटकल्यामुळे ही दुर्घटना घडली असून जखमी टीसी सध्या धोक्याबाहेर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.’

A freak accident - a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE's head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment - at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 8, 2022