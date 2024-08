Video : महिलेला पोटगीत हवेत प्रतिमहा 6,16,300 रुपये; मागणी ऐकताच न्यायाधीशांनी कायद्याच्या भाषेत दिली समज

Relationship News : (Marriage) वैवाहिक नात्यात येणारी वादळं वाढून सामंजस्य कमी झालं, समजुतदारपणाचा अभाव आला की नात्याला तडा जातो आणि पाहता पाहता नात्याची गुंतागुंत सोडवण्यासाठी थेट न्यायालयाचीच पायरी चढावी लागते. इथं (Divorce) घटस्फोट हा अंतिम टप्पा असतो, जिथं नात्याला पूर्णविराम दिला जातो. याच घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतही काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक बाबींवर जेव्हाजेव्हा चर्चा होते तेव्हातेव्हा वाद विकोपास जाताना दिसतो.

सध्या घटस्फोटाचं असंच एक प्रकरण समोर आलं असून, इथं पत्नीनं पतीकडे घटस्फोट प्रक्रियेदरम्यान केलेली पोटगीची मागणी पाहून अनेकांच्याच भुवया उंचावत आहेत. राधा मनुकुंत असं या याचिकाकर्त्या महिलेचं नाव असून, मागील वर्षी तिनं बंगळुरू कौटुंबिक न्यायालयात यासाठी धाव घेतली होती. कायद्यानुसार न्यायालयानं महिलेचा पती, एम नरसिम्हानं तिला 50 हजार रुपये इतकी मासिक पोटगी द्यावी याविषयीचे आदेश दिले. पण, न्यायालयाचे हे आदेश मान्य नसल्याचं म्हणत या महिलेनं थेट उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं.

सदर महिलेनं ब्रँडेड कपडे, लक्झरी डिनर आणि आलिशान जीवनशैलीचा स्तर जपण्यासाठी पतीकडे थेट 6 लाख रुपयांहून अधिकची पोटगी मागितली. या मागणीसह हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत पत्नीला विभक्त झाल्यानंतर आर्थिक आधार देण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा कसा गैरवापर केला जात आहे ही बाब अधोरेखित झाली.

हिंदू विवाह कायदा 1955 मधील अनुच्छेद 24 नुसार घटस्फोटाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना जोडीदार आर्थिक आधारासाठी मागणी करू शकतो. पण, इथं मात्र महिलेच्या मागणीनं अनेकांचेच डोळे चक्रावले. न्यायालयानं मात्र या महिलेला चांगलीच समज दिली.

'प्रतिमहा 6,16,300 रुपये... एखाद्या व्यक्तीला इतका खर्च करावा लागतो हे तुम्ही न्यायालयापुढे सांगूच नका. एखादी व्यक्ती, एखादी महिला स्वत:साठीच इतका खर्च कसा करु शकते? तुम्हाला खर्च करायचाय तर, पैसे कमवा. पतीवर विसंबून राहू नका. तुमच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी नाही, मुलांची काळजी घ्यायची नाही. तुम्हाला ही सर्व रक्कम स्वत:साठी हवीय. अनुच्छेद 24 चा हा मूळ हेतू नाहीय. पत्नीशी मतभेद असण्याची ही अशी शिक्षा पतीसाठी नसू शकते. आधी पटण्याजोगी कारणं द्या...'

