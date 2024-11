ही दर्जेदार शिक्षणाची किंमत का? पहिलीच्या वर्गाची फी तब्ब्ल 4 लाख रुपये; पालकाने टाकलेली पोस्ट व्हायरल

आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा, त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावं अशी प्रत्येक आई-वडिलांची इच्छा असते. त्यातही सध्या प्रत्येकजण आपल्या पाल्याला इंग्लिश मीडिअममध्ये शिकवण्यास प्राधान्य देत असतो. यासाठी अनेकदा डोनेशनच्या नावे पालकांकडून मोठी रक्कम घेतली जाते. त्यात नंतर शाळेची फी भरताना पालकांचीही दमछाक होते. काही शाळांमध्ये तर ही फी लाखोंमध्ये असते, ज्यामुळे पालकांना नेमकं काय करावं असा प्रश्न पडतो. याचीच प्रचिती देणारी एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यानंतर अनेकजण त्यावर व्यक्त होत असून, भारतात चांगलं शिक्षण घेणं आता फक्त श्रीमंतांना शक्य असल्याची खंत व्यक्त करत आहेत.

ऋषभ जैन नावाच्या एका व्यक्तीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यानिमित्ताने भारतातील शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चावर, विशेषत: मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी निर्माण होणारी आव्हानं यावर वाद-विवाद सुरु झाला आहे. ऋषभ जैनने एका नामांकित शाळेची फी रचना शेअर केला आहे. यामध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यासाठी 4 लाखांपेक्षा अधिक फी असल्याचा खुलासा झाला आहे.

फक्त पहिलीच्या विद्यार्थ्यासाठी तब्बल इतकी फी असल्याने नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. भारतातील शिक्षणाचा वाढता खर्च यावर अनेकजण चिंता व्यक्त करत आहेत.

Good education is a luxury - which middle class can not afford

My daughter will start Grade 1 next year, and this is the fee structure of one of the schools we are considering in our city. Note that other good schools also have similar fees.

- Registration Charges: ₹2,000

-… pic.twitter.com/TvLql7mhOZ

— RJ - Rishabh Jain (@rishsamjain) November 17, 2024