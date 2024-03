वायूवेगाने धावणाऱ्या कारने तीन मित्रांना उडवलं; चेंडूप्रमाणे हवेत उडून 100 फूट दूर कोसळले; पाहा CCTV

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये एक भीषण अपघात झाला आहे. वायूवेगाने धावणाऱ्या एका कारने तीन तरुणांना धडक दिली. अपघात इतका जबरदस्त होता की, दोन तरुणांनी जागीच जीव गमावला. तर एकजण गंभीर जखमी आहे. मृत तरुणांची ओळख पटली असून मोईन आणि अकील अशी त्यांची नावं आहेत. तर जखमी तरुणाचं नाव ताहीर आहे. ताहीर रुग्णालयात मृत्यूशी लढा देत आहे. गोरक्षनाथ पोलीस ठाण्याच्या रामनगरमध्ये हा अपघात झाला.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात हा अपघात कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर तुमच्या अंगावर काटा येईल. तिन्ही तरुण रस्त्यावरुन चालत असताना मागून अत्यंत वेगाने येणारी कार त्यांना उडवते. रविवारी रात्री 10 वाजून 7 मिनिटांनी हा अपघात झाला. कारचा वेग ताशी 150 किमी होता असं बोललं जात आहे.

सीसीटीव्हीत तीन तरुण रस्त्यावरुन चालताना दिसत आहेत. रस्त्यावर बस पार्क केलेली असून त्याच्या शेजारुन ते चालत होते. याचवेळी मागून एक कार वेगाने येते आणि तिघांना उडवते. तरुणांना काही कळण्याआधीच अपघात झालेला असतो. कारचा वेग इतका असतो की, तरुण चेंडूप्रमाणे हवेत उडवले जातात. एक तरुण तर बसपासून 100 फूट दूर जाऊन पडतो. पोलीस आता ही कार आणि चालकाचा शोध घेत आहेत.

Bone Vs Steel.

This is a murder while sitting inside a car with comfort of airbags.

Three people walking on side of the road were mowed by a high speeding car in UP’s Gorakhpur.

Two died on the spot.

Third battling with life, as per police.

— Kumar Manish (@kumarmanish9) March 11, 2024