नोकरी हवी असेल तर 20 लाख द्या! अट असतानाही Zomato कडे 10 हजार उमेदवारांचे अर्ज; CEO आश्चर्यचकित, म्हणाले 'सर्व पैसे...'

झोमॅटोचे सीईओ दीपिंदर गोयल (Zomato CEO Deepinder Goyal) यांनी 20 नोव्हेंबरला एक पोस्ट शेअर करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. आपल्या कंपनीत चिफ ऑफ स्टाफ (Chief of Staff) पद रिक्त असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. पण या पदासाठी एक अनपेक्षित अट टाकण्यात आली होती. निवड झालेल्या उमेदवाराला पगाराच्या बदल्यात 20 लाखांची फी भरावी लागेल असं त्यांनी जाहीर केलं होतं. हे पैसे कंपनी किंवा व्यावसायासाठी न वापरता झोमॅटो प्रायोजित धर्मादाय संस्था फिडिंग इंडियाला दिले जाणार आहेत. ही संस्था भुकेलेल्यांना मदत करते.

ही पोस्ट शेअर केल्यानंतर दीपिंदर गोयल यांनी या पदासाटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल याची अजिबात अपेक्षा नव्हती. दीपिंदर गोयल यांनी नवी अपडेट शेअर करत सांगितलं की, पोस्ट केल्यानंतर फक्त 24 तासात या पदासाठी 10 हजारापेक्षा अधिक अर्ज आले आहेत.

"आमच्याकडे 10,000 पेक्षा जास्त अर्ज आहेत, त्यापैकी बरेच चांगले विचारात घेतलेले आहेत: संमिश्र अर्ज आले आहेत. 1) ज्यांच्याकडे सर्व पैसे आहेत. 2) ज्यांच्याकडे काही पैसे आहेत 3) जे म्हणतात त्यांच्याकडे पैसे नाहीत 4) ज्यांच्याकडे खरोखर पैसे नाहीत,” असं गोयल यांनी सांगितलं आहे. "आम्ही आज संध्याकाळी 6 वाजता अर्ज स्विकारणं बंद करणार आहोत. अपडेट 3 साठी संपर्कात राहा," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

