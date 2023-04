Mumbai Viral Video : धावत्या बाईकवर दोघींसोबत तरुणाचा खतरनाक स्टंट, व्हिडीओ पाहून मुंबई पोलिसांनीही बसला धक्का

Mumbai Bike Stunt Video: वाढते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक पोलिस साततत्याने जनजागृती करत आहे. मात्र, एका तरुणाने असे कृत्य केले जे पाहून वाहतूक पोलिसांनाही धक्का बसला. एक तरुणाचा स्टंटबाजीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ मुंबईतील आहे. या व्हिडिओत एक तरुण दोन तरुणींसोबत खतरनाक स्टंट करताना दिसत आहे. मुंबई पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

या 13 सेकंदाच्या व्हिडिओत एक तरुण खतरनाक स्टंट करताना दिसत आहे. एका बाईकवर तिघेजण प्रवास करत आहेत. तिघांनाही हेल्मेट घातलेले नाही. या व्हिडिओत दोन तरुणी आणि एक तरुण दिसत आहे. यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.

13 सेकंदाच्या व्हिडिओत तरुणाने धावत्या तरुणाने अत्यंत डेंजर असा स्टंट केला आहे. तरुण बाईक चालवत आहे. एक तरुणी पुढे बसली आहे तर, दुसरी तरुणीने मागे बसली आहे. या दोघींच्या मध्ये हा तरुण बसला आहे. तरुण भरधाव वेगाने बाईक चालवत आहे. धावत्या बाईकवर हा तरुण बाईकचे पुढचे चाक उचलून व्हिली मारताना व्हिडिओत दिसत आहे. तर, पुढे बसलेली मुलगी देखील मध्येच आपले हात सोडून देत आहे. मागची तरुणी याला घट्ट पकडून बसली आहे. अत्यंंत वेगात हा तरुण बाईक चावलत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे.

हा व्हडिओ मुंबईमधील आहे. वर्दळीच्या ठिकाणचा आहे. कारण मागे रस्त्यावर काम सुरु असल्याचे बॅरीगेट्स पहायला मिळत आहेत. भर रस्त्यात सुरु असलेली ही हुल्लडबाजी पाहून यांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला. @PotholeWarriors नावाच्या ट्विटर हँडल वरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. हा व्हिडिओला 127.3k Views आले आहेत.

dangerous Stunt with 2 pillion rider one in front & one at rear,

no helmet & doing whilly !

they know that Mumbai roads hv became #PotholesFree now...!

pls catch him @MTPHereToHelp

bike reg no. is Mh01DH5987 pic.twitter.com/tvYeRMDR39

— @PotholeWarriors Foundation #RoadSafety(@PotholeWarriors) March 30, 2023