Badlapur School Case: 3 वर्षांची चिमुकली पालकांना म्हणाली, 'दादाने माझ्या...'; 'त्या' शाळेत नेमकं काय घडलं?

Badlapur School Sexual Assault Case: मुंबईच्या उपनगरांपैकी महत्त्वाचं शहर असलेल्या बदलापूरमध्ये आज हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्यांवर शाळेत झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी करत आज बदलापूर बंदची हाक देण्यात आली आहे. ज्या शाळेमध्ये हा प्रकार घडला त्या शाळेपुढे आज हजारो आंदोलकांनी एकत्र येत आंदोलन केलं. या आंदोलनाला बदलापूर रिक्षाचालक संघटनेनं पाठिंबा देत आज शहरातील रिक्षा सेवा बंद ठेवली आहे. सकाळी 10 च्या सुमारास बदलापूर रेल्वे स्थानकामध्ये प्रवाशांनी रेल्वे मार्गावर उतरत वाहतूक आडवून धरली. पीडित मुलींना तातडीने न्याय मिळावा अशी मागणी करत रेलरोको करण्यात आला. बदलापूर स्थानकामधील गर्दीचे व्हिडीओ आणि फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून या आंदोलनामुळे मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं आहे. मात्र एवढ्या मोठ्याप्रमाणात जनक्षोभ उसळणारं हे प्रकरण नेमकं आहे काय हे जाणून घेऊयात...

बदलापूर शहरातील पूर्वेत असलेल्या आदर्श शाळा नावाच्या नामांकीत शाळेतील प्रकरणामुळे आज हजारो बदलापूरकर रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळत आहे. या शाळेत शिकणाऱ्या 3 वर्षांच्या 2 चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट आहे. पीडित मुलींच्या पालकांना आपल्या पाल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर शाळेकडे यासंदर्भात तक्रार केली. तसेच पोलीस स्टेशनमध्येही या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली. चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार घडला असताना पोलिसांकडून तक्रार दाखल करुन घेण्यास दिरंगाई झाल्याने पालकांचा संताप अनावर झाला आणि या प्रकरणाला आंदोलनाचं स्वरुप मिळालं.

पोलिसांनी आदर्श शाळेत घेतलेल्या या अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास अधिक वेळ घेतल्याने पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झालं. याप्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत आरोपीला पोलिसांनी तातडीने अटक केली आहे. मात्र या प्रकारानंतर विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांच्या मनातही आपल्या पाल्याच्या सुरक्षेसंदर्भात भितीचं वातावरण असून शाळा अधिक सुरक्षित असाव्यात आणि घडलेल्या प्रकरणात तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी केली आहेत.

Thane, Maharashtra: Parents in Badlapur protested at a school over the sexual exploitation of two minor girls. They demand an apology and safety guarantees from the administration. The accused sweeper has been arrested, and the school has suspended staff and closed for five days pic.twitter.com/gCvd0Qi5vD

