जेवण बनवण्याच्या वादानंतर झोपलेल्या मित्रावर रॉडने केला हल्ला, घटना CCTV मध्ये कैद

पुण्याच्या पिंपरी चिंचवडमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. जेथे दोन लोकांमध्ये झालेला वाद अक्षरशः जिवावर बेतला आहे. 19 वर्षीय तरुणाची हत्या झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने जेवण बनवण्याच्या वादावरुन आपल्या मित्राची हत्या केली आहे. आरोपी आणि मयत हे इतर तीन जणांसोबत एका खासगी कंपनीत केअर टेकर म्हणून कामाला आला होता.

वादावादीनंतर सर्व कर्मचारी झोपले, मात्र त्याचा बदला घेण्यासाठी आरोपी मुकेश कुशवाह जागा होता. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे की, आरोपीने लोखंडी रॉड उचलला आणि दीपू झोपला असताना त्याच्या डोक्यात क्रूरपणे मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या घटनेनंतर मुकेशवर BNS कलम 103(1) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला आता अटक करण्यात आली आहे.

मयत दीपू त्याच्या तीन मित्रांसह झोपला होता. तर मुकेश जागेच होता. रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास मुकेश याने दीपूच्या डोक्यावर 20 सेकंदात 11 वेळा लोखंडी रॉडने वार करून त्याचा मृत्यू झाला.

Young man from Kushinagar killed with a rod in Pune: Just two months after arriving for work, Diphu Saini was fatally attacked by his friend Mukesh following an argument. CCTV footage of the incident is now viral.#viral #CCTV pic.twitter.com/XeltbJozXj

