मुंबईत घर घेण्याचं स्वप्न आता साकार होणार; नोकरदारांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra: मुंबई व उपनगरात घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी आता महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत (Pradhan Mantri Awas Yojana) एमएमआर क्षेत्रात ईडब्लूएस घटकांसाठीच्या उत्पन्नाच्या निकषात आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील परवडणाऱ्या घरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष आता 3 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपये करण्यात आला आहे. त्याचा फायदा लाखो नागरिकांना होणार आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या नोकरदारांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.

Thank you Hon PM @narendramodi ji & Hon Union Minister @HardeepSPuri ji for enhancing EWS income criteria from ₹3 lakh to ₹6 lakh for AHP vertical under #PMAY for the Mumbai Metropolitan Region (MMR) on Maharashtra Government’s request.

This will help lakhs of citizens of MMR.… pic.twitter.com/wKQTc1Wwrz

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 12, 2023