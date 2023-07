Maharashtra Rain Updates Live : मुंबई लोकलसेवा विस्कळीत; कोसळधारीमुळं कोकणात पूरपरिस्थिती

19 Jul 2023, 11:58 वाजता

Maharashtra Rain Updates : पुणे वेधशाळेचे महासंचालक कृष्णानंद होसाळीकर यांनी ट्विट करत दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 2 ते 3 तासांमध्ये कोकण, मुंबई, पालघर या भागांमध्ये मुसळधार पावसाची हजेरी असेल. तिथं चंद्रपूर, गडचिरोलीमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही.

19/7, 11.45 am; Possibility of mod to intense spells of rains over #Konkan including #Mumbai, #Palghar during next 2m 3 hrs. Ghat areas also looks favourable for same. #Chandrapur and #Gadchiroli watch for some intense spells too now. #Jalgaon and adj too ... pic.twitter.com/7lss1O5rTS

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 19, 2023