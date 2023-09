पावसाचा जोर वाढणार; मुंबई, ठाणेसह 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज

Maharashtra Rain Alert: ऑगस्टमध्ये दडी मारलेला पाऊस सप्टेंबरमध्ये चांगलाच सक्रीय झाला आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच पावसाने चांगला जोर धरला आहे. तर, गोपाळकालाच्या मुहूर्तावर संपूर्ण महाराष्ट्रात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. गुरुवारपासून पावसाने चांगला जोर धरला आहे. तर, आज शुक्रवारी पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई, कोकणसह मध्य महाराष्ट्रात येत्या 3 ते 4 तासांत मुसळधार पाऊस होणार आहे.

प्रादेशिक हवामान विभागाने 8 सप्टेंबर रोजी मुंबई, ठाण्यासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. शुक्रवारी मेघगर्जनेसह पाऊस बरसणार आहे. येत्या 24 तासांत मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली परिसरात मुसळधार पाऊस होणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. काही ठिकाणी मुसळधार पावसासह विजांच्या कडकडाटासह पाऊस होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्याला जारी करण्यात आलेला यलो अलर्ट रविवारपर्यंत राहणार आहे.

कृष्णानंद होसाळीकर यांनी केलेल्या ट्विटनुसार, येत्या तीन ते चार तासांत कोकण किनारपट्टीसह, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर, उर्वरीत महाराष्ट्रातही पावसाचे ढग जमा झाले आहेत, असं हवामान विभागाने म्हटलं आहे.

8 Sept, Possibility of mod to intense spells of rains over parts of Konkan region during next 3,4 hrs, more towards Southward. Parts of N Mah & Marathwada too. Rest of Mah scattered type of clouds observed at 9.15 am. #Monsoon

West parts of MP too pic.twitter.com/Xi9wa03AV3

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) September 8, 2023